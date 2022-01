Se tal for dit sogn: Så mange er smittet den seneste uge

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der fredag endnu engang er rekordmange coronasmittede på landsplan. 53.655 er testet positiv i Danmark det seneste døgn.

De kommunale tal viser antallet af smittede set over syv dage, og på Fyn er der den seneste uge fundet 26.009 coronatilfælde. Det er også rekord, ligesom det var rekord, at der onsdag var lidt over 25.000 tilfælde.