Se tallene for din kommune: Færre boliger til salg på Fyn

Dog er antallet af sommerhuse til salg på Fyn steget med 10,3 procent den seneste måned.



Det er ifølge Birgit Daetz meget almindeligt, da mange sætter sommerhuse til salg inden påske.

Ingen sommerhuse til salg på Ærø

Det seneste år har der til gengæld ikke været ét eneste sommerhus til salg på Ærø.

Mange boliger er dog blevet solgt til fritidsbrug, hvilket resulterer i, at der mangler helårsboliger på øen.

Derfor besluttede kommunalbestyrelsen i december 2021 at afskaffe, at købere automatisk kunne få lov til at købe og sælge et helårshus og bruge det som fritidshus.