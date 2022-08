Se tallene for din kommune: Her er de fynboer, der føler sig mest trygge - og utrygge

To ud af tre føler sig trygge i Vollsmose

Justitsministeriets undersøgelse viser også, at Odense er den kommune, hvor færrest føler sig trygge. 84,3 procent af odenseanerne har svaret, at de er trygge i deres nabolag.

I tryghedsundersøgelsen har politiet udpeget en række områder, som er særligt plaget af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. I alt er 18 belastede områder blevet undersøgt.

På Fyn er bydelen Vollsmose blevet undersøgt. Bandeopgør har igennem længere tid plaget bydelen. Ifølge tryghedsundersøgelsen føler kun 67,5 procent sig trygge i bydelen, hvilket er statistisk signifikant mindre end på resten af Fyn. Der har siden efteråret 2021 flere gange været indført visitationszone i bydelen og dele af Korsløkke.

Det er ifølge politidirektør i Fyns Politi, Arne Gram, en af måderne, man forsøger at øge trygheden i bydelen.

– Alle borgere skal i udgangspunktet kunne føle sig trygge, der hvor de bor og færdes, så jeg er glad for, at der er så høj en andel af borgere der føler sig trygge i store dele af vores kreds. Det er dog en klar udfordring at der også er områder i vores politikreds, hvor borgerne føler mere utryghed, siger han i en pressemeddelelse.

- Jeg kan love, at vi i Fyns Politi gør alt, hvad vi kan, for at sikre borgerne tryghed i Vollsmose, blandt andet med periodisk indførelse af visitationszoner, tryghedspatruljering samt målrettede indsatser og aktioner - og så sørger vi naturligvis for at få anholdt og fængslet de kriminelle, hver gang vi har muligheden, siger han.