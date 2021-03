Se tallene: Så mange har søgt ind på de fynske gymnasier

Årgangene bliver ikke større end normalt, når eleverne i år skal fordeles på de fynske gymnasier og hf-uddannelser.

Den 15. marts har gymnasierne på Fyn og HF & VUC Fyn opgjort antallet af ansøgninger til de gymnasiale uddannelser. For de almene gymnasier er søgningen næsten på niveau med sidste år, mens der er sket en lille stigning i antallet af ansøgninger til de to-årige hf-kurser.

- Vi havde egentlig forventet den her stabilitet, men det var jo ikke til at vide, om coronakrisen ville betyde, at flere eller færre tager i 10. klasse - eller om flere ville tage en erherhvervsuddannelse frem for en gymnasial uddannelse, siger Christian Alnor, der er formand for Fordelingsudvalget for de almene gymnasiale uddannelser på Fyn

Læs også Efterskolekæresterne Mads og Mathilde fandt sammen, da afstandskravet var én meter - nu skal de holde to

På Fyn har de 11 almene gymnasier i år fået 2.223 ansøgere mod 2.204 sidste år. Til sammenligning har de fem to-årige hf-kurser fået 289 ansøgere, hvor de sidste år havde 272. Det svarer til en lille stigning på seks procent.

De store byer hitter

Ligesom de tidligere år har søgningen til de gymnasiale uddanneser været størst i Odense og Svendborg.

Særligt Odense Katedralskole er et populært valg, og her må man fordele en del af årets ansøgere ud på andre af byens gymnasier.

- Det ligger midt i byen og er let at komme til trafikalt, og mange unge i periferien vil gerne ind til Odense. Den har noget prestige, og det kender man også Aarhus, forklarer Christian Alnor.

I år havde gymnasiet 74 flere ansøgere end sidste år, og dermed er det også det gymnasium på Fyn, der har oplevet den største stigning.

Læs også Hver anden ung har lån: Det skal du holde øje med

Samtidig er der en lille tilbagegang i ansøgertallet på både Vestfyns-, Midtfyns-, Middelfart- og Faaborg Gymnasium.

Se hvordan ansøgerne fordeler sig i tabellen herunder: