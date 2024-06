Se tallene: Så mange har søgt om feriehjælp på Fyn

Sommerferien nærmer sig, men det er ikke alle, der har råd til at tage én uge sydpå eller at leje et sommerhus. Mødrehjælpen har igen i år modtaget et stort antal antal ansøgninger om feriehjælp. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Hvor ferie for de fleste er en dejlig pause, er det for mange sårbare børnefamilier en svær tid. Det er svært for børnene, når hverdagen med skolekammeraterne er sat på pause og vennerne ikke er hjemme, udtaler direktør Ninna Thomsen

- Og når mor og far mangler overskud og ikke har råd til at give børnene nogle gode sommeroplevelser, er seks ugers skolefri lang tid, fortsætter hun.

Nedenfor kan du se, hvor mange der har søgt om feriehjælp i de fynske kommuner.