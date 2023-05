Odense Boldklub vil gerne være i top seks i dansk fodbold, og det vil de gerne med brug af egne talenter. Det kræver hårdt arbejde på banen og uden for banen. Både af spillere og af staben omkring.

I 10 måneder har TV 2 Fyn fulgt det arbejde, der ligger bag det at blive professionel fodboldspiller.

Serien, som er lavet i samarbejde med Viaplay, kan streames fra den 12. maj ved download af TV 2 Fyn Play-appen. Første afsnit vises også på TV i forbindelse med nyhedsudsendelsen klokken 19.30 den 14. maj, og de efterfølgende afsnit vises hver søndag.

‘En gang Odense altid Odense’ er en dokumentarserie, der ikke kun vil appellere til fodboldentusiaster, men til alle, der er fascinerede af, hvad der skal til for at lykkes i et konkurrencemiljø.