Se ventetiderne på OUH: Det vil tage mindst et år at nedbringe pukkel efter corona

Det vil i hvert fald tage et år at nedbringe ventelisten på 100.000 patienter, der venter på en operation for eksempelvis synet eller et knæ.

Det forventer regeringen, der præsenterer en ny aftale fredag formiddag sammen med regionerne.

- Vores ambition er, at vi skal have denne pukkel væk i løbet af 2022. Vi ved, at der stadig er meget pres på sygehusene, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).