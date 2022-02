Se ventetiderne på OUH: Patienter kan vente i op til 58 uger på undersøgelse

- Personalet arbejder virkelig hårdt, har mange ekstravagter på alle tidspunkter af døgnet og nattevagter. Så nok først om to til fire uger ser vi et begyndende fald med færre syge blandt personalet og blandt de indlagte.

Pukkel skal væk i løbet af 2022

Med regeringens plan lægger man op til, at det bliver statskassen der kommer til at betale for at slippe af med den store pukkel, der er opbygget under coronakrisen.

- Vores ambition er, at vi skal have denne pukkel væk i løbet af 2022. Vi ved, at der stadig er meget pres på sygehusene, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Pengene går til betaling for overarbejde, og at private sygehuse bidrager. Det har eksempelvis Enhedslisten talt imod, selv om der langvarig tradition for at bruge det private i sundhedsvæsenet.

- Den regning, har vi aftalt, den håndterer vi. Fra statens side betaler vi den regning, det kommer til at koste.

Artiklen forsætter under tabellen.