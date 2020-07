Se video: 100 meter lang særtransport sneglede sig gennem den fynske nat

Det var et særsyn mange fik, da de brugte onsdag aften og måske noget af natten til, at se en omkring 100 meter lang transport snegle sig fra Kirkeby ved Stenstrup til Lindholm Havn i Nyborg.

En 83 meter lang støbeform til vindmøllevinger blev transporteret fra virksomheden Dencam på Gemalvej.

Ifølge fyens.dk måler støbeformen 83 meter i længden, 6,6 meter i bredden og 5 meter i højden. Den vejer 150 ton.

Læs også De allerbedste badesteder: Fynsk badevand topper hitliste

For at få den specielle transport til at kunne lade sig gøre, er rundkørsler ved Kirkeby, Kværndrup, Gislev og Nyborg blevet gravet op for at gøre plads til særtransporten.

Vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bendtsen, oplyser torsdag morgen, at der intet er at rapportere fra særtransporten. Han konkluderer, at det derfor er gået "gnidningsfrit".

Læs også Muligt stenkast på motorvejen: - Vi har brug for vidner