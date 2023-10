Fynboer kunne fra cirka klokken 11.30 til 11.45 få et glimt af landets nye F35-kampfly, da et af af dem fløj hen over landet.

Det gjorde de for at markere den officielle overdragelse.

På Fyn blev synet ekstra spektakulært, da to F-35 og to F-16 fly mødtes i Nyborg, og alle fire tog turen over Fyn sammen. I resten af landet kunne man blot opleve et af hver flytype flyve sammen.