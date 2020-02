Se video: Væltede trailere skaber problemer på broer

Tidligere på søndagen væltede en campingvogn på Lillebæltsbroen, og først på eftermiddagen var den gal igen.

En væltet trailer betød, at broen måtte spærres i en halv time fra klokken 13.45 til klokken 14.15, for at beredskabet kunne få tid og plads til at fjerne den.

Et uheld på Ny Lillebæltsbro betød søndag formiddag, at to spor var spærret på broen.

Det var en campingvogn, der væltede på broen, oplyser Fyns Politi på Twitter. Der er ikke sket personskade ved uheldet.

Uheldet skete i retning mod Fyn, og et spor var fortsat farbart på broen. Der har ikke været personskade ved nogle af uheldene.

Også på Storebæltsbroen har en væltet trailer givet problemer. Her lykkedes det passagerer i den bagvedkørende bil at filme traileren, mens den væltede.

Vejdirektoratet har siden klokken 9.30 frarådet vindfølsomme køretøjer at krydse broen og gør det fortsat. Vindfølsomme køretøjer tæller biler med campingvogn, lastbiler med ingen eller meget let last, busser og varebiler.

Samme anbefaling gør sig gældende på Storebæltsbroen på den anden side af Fyn.