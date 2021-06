Se videoen: Alle EM-holdene sender hilsen til Christian Eriksen

DBU står bag en ny video, hvor alle de deltagende hold ved EM sender en hilsen til den fynske fodboldstjerne Christian Eriksen, der faldt om med hjertestop under lørdagens EM-kamp mod Finland.

Udover EM-holdene sender også Uefas præsident, sloveneren Aleksander Čeferin, en hilsen til Christian Eriksen.

- Kære Christian. Hvad der skete, har fået os alle sammen til at forstå, hvor skrøbeligt livet er. Uefa og jeg selv ønsker, at du kommer dig hurtigt, og at vi ser dig tilbage på banen hurtigst muligt. Stay strong, siger Aleksander Čeferin.