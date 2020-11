Se videoen: Bo tømte sin lokale købmandsbutik på to minutter

- Jeg tager racerbanen ude i ydersporet hele vejen rundt, tænker jeg.

Så enkel var strategien for, hvordan Bo Lessmann Petersen fredag eftermiddag skulle tømme sin lokale Spar-butik i Nørre Broby på bare to minutter.

Hvor indbringende den strategi var, vender vi tilbage til.

Chancen for at fylde en indkøbsvogn på to minutter fik Bo Lessmann Petersen, provstisekretær og byrådsmedlem, gennem et skrabelod fra et indkøb i den lokale Spar. For hver 100 kroner, man køber for i butikken, kan man få et skrabelod, og har man held med det, kan man blive udtrukket til at tømme sin lokale butik.

- Man lægger loddet i kassen, og så tænker man: "Det er jo nok ikke mig, der vinder," siger Bo Lessmann Petersen.

Bo Lessmann Petersen synes, at det næsten føles som en tidlig julegave at tømme butikken. Foto: Ole Holbech

Enkelte undtagelser

Reglerne for at tømme butikken er helt ligetil, forklarer Phillip Højland Hoppe, der er elev i Spar i Nørre Broby.

- Han får en hel tom indkøbskurv, og så får han to minutter, hvor han kan suse rundt i butikken og tage det, han kan, siger butikseleven.

Dog er der nogle undtagelser for, hvad man må hive ned fra hylderne.

- Man for eksempel ikke må tage Tips, Lotto, oplevelsespakker, cigaretter, spiritus og ugeblade og så videre, forklarer han.

Fart over feltet

To minutter er ikke lang tid, så derfor havde Bo Lessmann Petersen sørget for at orientere sig i butikken, inden det hele gik løs.

Jeg kan kun opfordre folk til at støtte det lokale. Det er jo en dejlig butik, vi har her i Nørre Broby Bo Lessmann Petersen, provstisekretær og byrådsmedlem

- Jeg har været rundt lige og lure lidt, siger han.

Derfor lykkedes det han at fylde vognen med de varer, han helst ville have. Blandt andet ost, and og vin. Og selvom tiden var knap, lykkedes det ham at samle varer for et samlet beløb på 6.297 kroner.

- Det må være en rigtig voksenjulegave, konstaterer han.

Bo Lessmann Petersen fyldte godt op med vin. Man måtte dog maks tage tre styks af hver variant. Foto: Ole Holbech

Men selvom det var en sjov oplevelse, er han glad for, at han i hverdagen har bedre tid til at handle.

- Jeg skal ikke handle ind på to minutter en anden gang. De er godt, man har mere tid normalt. Men fantastisk gave at få. Sikke da en oplevelse, siger Bo Lessmann Petersen og tilføjer:

- Jeg kan kun opfordre folk til at støtte det lokale. Det er jo en dejlig butik, vi har her i Nørre Broby.