Se videoen: De første 100 dage fik hun ansvaret, mistede sin mor og tog en stor beslutning for familien

4.469 fynboer satte deres personlige kryds ved hende, og Rosa Eriksen kom i Folketinget som Moderaternes tredjestørste stemmesluger.

Det forpligter.

Men hvordan lærer man at være folketingspolitiker, når man er helt ny i gamet? Hvad betyder det i familiehverdagen, når mor pludselig skal pendle til København for at arbejde? Og kan man flytte til hovedstaden - og stadig lave politik for Fyn?

Vi har fulgt Rosa Eriksen i de første 100 dage på Christiansborg. Du kan se, hvordan det har påvirket hendes og familiens liv her: