Se videoen: Fynsk cykelentusiast overrasket med fornem pris

Fyn blev ikke forbigået, da der blev uddelt priser ved lørdagens Sport 2022.

Her blev Cykling Odense nemlig hædret som årets idrætsforening.

Kåringen blev blandt andet begrundet med foreningens arbejde med skolecykling. Det er et arbejde, som Allan Poulsen i høj grad kan tage æren for. Hver uge bruger han 30 timer på cykelbanen i Thorvald Ellegaard Arena, og det har han gjort i 27 år.

Cykling er nemlig en stor del af Allan Poulsens liv, og udover at være en af drivkræfterne bag Projekt Skolecykling, har han også selv cyklet på topniveau og været landstræner for ungdomslandsholdet. Allan Poulsen er desuden kendt for sit arbejde som massør på herrernes fodboldlandshold, i OB og på kvindernes håndboldlandshold.

Se Allan Poulsens reaktion, da han blev overrasket med prisen i videoen herunder.