Se videoen: Fynske Patrick er verdens stærkeste dreng

- Patrick og hans lærer har i et års tid duelleret med forskellige ting, og så tænkte vi, at det her kunne være en god ting for dem, så vi skrev til læreren, og dagen efter var tingene sat i værk, siger Henriette Vesterholm Schelhase.

Derfor var både klassekammerater og klasselæreren også til stedet i fitnesscenteret i Aarup, da Patrick Vesterholm Schelhase satte den første rekord.

Rekord i ny aldersklasse?

Udover at dyrke bænkpres spiller han også håndbold, og meget af fritiden går derfor med træning.

Hvad fremtiden bringer for verdens stærkeste dreng er endnu ikke til at sige, men skal Patrick Vesterholm Schelhase gøre sig forhåbninger om at slå rekord for sin nye aldersklasse, så kan det godt være, at han skal spise mere spinat.