Se videoen: Må du overhale denne drønirriterende bilist?

Du kommer kørende i højre vognbane med 110 kilometer i timen på Fynske Motorvej.

En forankørende bilist kører i den midterste vognbane med 90 kilometer i timen. Må du fortsætte med 110 kilometer i timen og overhale den hvide bil inden om?

Hvis du svarer ja, er du ikke den eneste. Rigtig mange bilister har ingen problemer med at overhale højre om, men det er ulovligt, fortæller kørelærer Mohamad Saada, der underviser elever i Odense og Middelfart på køreskolen MrDrive.

- Det er skræmmende at se, hvor lidt folk ved om basale færdselsregler, siger Mohamad Saada.

- Man skal holde til højre, for det er den måde, trafikken i Danmark er bygget op på, og så er der altid en vognbane til at holde trafikken kørende. Det er for at sikre en smidig trafikafvikling. Desuden står det i loven, at man skal holde til højre, forklarer han.

Vejdirektoratet: Derfor skal du rykke til højre

Vejdirektoratet forsikrer, at det er ulovligt ikke at holde til højre.

- Når man ikke holder til højre, kan det give anledning til frustration blandt andre trafikanter og kan medvirke til risikabel adfærd som overhalinger højre om, kraftige opbremsninger og kørsel tæt på forankørende. Så selvom det kan opleves som det letteste at ligge i midterbanen, skal man altså rykke ind til højre, når muligheden byder sig, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

- De bilister, som ikke holder til højre, blokerer i princippet flere vognbaner, da det er ulovligt at overhale højre om. Derfor bliver der mindre plads på vejene til at afvikle trafikken og dermed mere trængsel. Når bilisterne husker at holde til højre, bliver der altså reelt set mere plads på vejene, forklarer Marianne Foldberg Steffensen.

Det er irriterende for andre bilister, hvis du - som den hvide bil i eksemplet - ikke holder til højre, så andre kan komme forbi.

Denne ting irriterer mest i trafikken

I en undersøgelse blandt danske bilister, som Verian har lavet for Vejdirektoratet, ender det helt oppe på førstepladsen over, hvad der irriterer bilisterne mest ved deres medtrafikanters adfærd.

54 procent af deltagerne i undersøgelsen valgte trafikanter, der ikke holder til højre, som én af de ting, der irriterer dem mest.

Hvad gør man så, hvis man ikke kan komme forbi?

- Det kan selvfølgelig godt være irriterende, at en bil ligger i venstre vognbane og kører langsommere end det tilladte, men man skal være tålmodig. Vi skal være forstående over for andre i trafikken. Træk eventuelt hen bag forankørende, siger Mohamad Saada.

- Men husk, at du ikke må blinke med forlygterne eller genere på anden måde, understreger han.

Bilister, der ikke holder til højre, er med til at øge risikoen for ulykker i trafikken, og det samme er bilister, der overhaler inden om.

- Folk forventer ikke, at der kommer en bilist inden om. Man kan ikke se det i videoen, men den hvide bil går faktisk i gang med at skifte til højre vognbane et minut efter videoens afslutning. Videoen og frustrationerne er et sandt bevis på, hvor utålmodige folk kan være i trafikken. I Danmark har vi trafiknormer og regler, der siger, at overhaling sker venstre om. Hvis en bilist overhaler højre om, højner det risikoen for ulykker, fordi vi stoler på trafiksystemet, siger Mohamad Saada.