Nu rykker robotterne ind i alle fynske folkeskoler.

På Langeskov Skole har man i over et årti undervist folkeskoleelever i robotteknologi. Et projekt der i 2019 førte til opførelsen af Robothus Fyn.

Og nu skal resten af folkeskolerne på Fyn være med.

Det sker med en donation på seks millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden. Den anerkendelse af arbejdet er de glade for i Langeskov. Her er det at arbejde med robotter blevet en helt naturlig del af hverdagen.

Se hvordan i videoen her: