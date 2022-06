Se videoen: Spektakulært syn over Langeland

Mandag er der nord for Langeland spottet skypumper.

- Det er helt klassiske skypumper, der har kunnet ses på Langeland, men de er overstået her til formiddag på Fyn, fortæller metrolog Andreas Nyholm.



Skypumer er et relativt sjældent observeret vejrfænomen i Danmark, som forekommer normalt i relativt roligt vejr, men i forbindelse med bygeskyer, og i selve skypumperne kan vinden være endog særdeles kraftig, selvom vinden sjældent bliver mere voldsom end i en kraftig, dansk efterårsstorm.



Ofte hører man om lyn og torden i forbindelse med skypumper, og disse fænomener er også en naturlig del af en fuldt udviklet bygesky.



Det gør synet af skypumper til et bombastisk syn.

- Skypumper er oftest ufarlige, men af og til kan de give mindre skader, der hvor snablen rammer, uddyber metrologen.



Ved eftermiddagstid er skypumperne et overstået kapitel på Fyn.

- Det er mindre sandsynligt her til eftermiddag, end det var til formiddag at spotte skypumper. Men vi kan forvente kraftige byer og hagl her til eftermiddag, uddyber metrologen.

Skybrud på hele Fyn

Flere steder på Fyn har fået regn til formiddag.

- Midtfyn har indtil videre fået samlet knap 250 liter regn. Håber på skydbrud senere, skriver Mai Dcrane på TV 2 Fyns facebookside.

og Pia Jensen skriver:

- Vi har fået rigeligt med vand, nu må det godt blive sommer.

Får du et billede af en skypumpe, er TV 2 Fyn meget interesseret i at få det, du kan uploade billedet her.



Lige nu er det også sæson for pollen, og nye tal fra perioden 2011-2020 viser vækst i pollen i forhold til samme undersøgelser fra 1985 til 2009.