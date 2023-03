Se videoen: To sekunders uopmærksomhed i trafikken ender katastrofalt

Bare to sekunders uopmærksomhed i trafikken kan få dødelige konsekvenser. Sofie har ladet sig kaste rundt i en bil for at opleve det på egen krop - heldigvis foregik det på FDM Sjællandsringen og ikke i virkeligheden.