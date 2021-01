Sebastian venter på sin køreprøve, men ventetiden kan blive dyr

Sebastian Møller Larsen skulle have været oppe til køreprøve 18. december, men coronanedlukningen har gjort, at alle køreprøver er udskudt til tidligst 17. januar.

Derfor må han vente lidt endnu med at sidde bag rattet.

- Jeg synes selvfølgelig, det er træls. Nu havde jeg gået og glædet mig til, at jeg kunne komme ud at køre, men sådan er det jo, siger han.

For køreskoleelever som Sebastian Møller Larsen kan nedlukningen betyde, at de får brug for at betale for ekstra køretimer for at holde kørslen ved lige.

Ekstraregning

Hos Gitte og Toms Køreskole, hvor Sebastian Møller Larsen nu næsten har taget sit kørekort, koster det 14.500 kroner at få kørekort, men i det er der ikke medregnet eventuelle ekstratimer.

For nogle kan der ifølge kørelærer Tom Hansen være brug for op til seks timers ekstra kørsel, og med en pris på 550 kroner per styk, kan det betyde en ekstraregning på 3.300 kroner.

- Det er jo mange penge, siger Sebastian Møller Larsen.

Han kunne godt tænke sig, at prøverne blev afviklet trods corona.

- Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi får situationen på rette spor igen.

Han er ifølge kørerlærer Tom Hansen ikke den eneste med det ønske.

- Der var da nogle, der spurgte, om de ikke lige kunne nå at komme og så videre, men når der var taget en beslutning, var der jo taget en beslutning, siger han.

Ingen fed forretning

Selvom eleverne skal betale mere for de ekstra køretimer, så ville det økonomisk være mere fordelagtigt for Tom Hansen at kunne starte helt nye hold op.

- De ekstra penge, vi tjener der, er jo ikke meget, i forhold til hvis vi starter nye hold op. Det er der, vi tjener pengene, siger han.

Karsten Hønge er politisk ordfører for SF. Han har rejst problematikken over for transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det er en rigtig træls situation, de her elever er sat i fuldstændig uden egen skyld. Derfor bliver vi nok nødt til at dispensere for, hvornår timerne skal falde i forhold til, hvornår man skal til køreprøve, så man kommer elever og kørelærere i møde, så man får en lidt længere adgang til at komme til køreprøve, siger han.

Den politiske ordfører foreslår desuden, at man bør se på, om timerne kan momsfritages.

- Så det i hvert fald bliver billigere at få de ekstra køretimer, siger han.