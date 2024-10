Seks amerikanske traditioner, vi elsker at hade - eller hader at elske

Måske går du slik-eller-ballade, sender blomster på mors dag eller jagter gode tilbud til black friday.

Mange amerikanske traditioner har bidt sig fast i Danmark, og nogle har endda vokset sig større end de danske.

Det gælder blandt andet halloween, der allerede i 2007 ifølge dagligvarekoncernen Coop overhalede fastelavn målt på danskernes indkøb. Siden da er traditionen kun blevet endnu større, og i dag vurderer Coop, at salget af pynt og udklædning er dobbelt så stort til halloween som til fastelavn. Det skriver Politiken.

Her er seks bud på mærkedage, vi elsker at hade - eller hader at elske.