Seks fynske kommuner har droppet Folkemødet

Traditionen tro afholdes der i disse dage folkemøde ved Allinge på Bornholm, som lørdag har nået tredje og sidste dag.

Her mødes politikere, organisationer og borgere om debatter, underholdning og vidensudveksling på kryds og tværs af ståsteder.

Men det er altså ikke alle fynske kommuner, der vælger at tage del i det store politiske møde.

Hverken fra Assens, Nyborg, Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn eller Kerteminde Kommune har man valgt at være med ved årets træf.

Det er et spørgsmål om prioritering, lyder det fra Kertemindes borgmester.

- Det har vi valgt at prioritere væk. Det har vi gjort, fordi vi i forhold til vores økonomi har været inde at sige, at nu skal vi virkelig tænke os godt om med de udgifter, vi har, siger Kasper Ejsing Olesen (S).

Kun Odense, Middelfart, Nordfyns og Svendborg Kommune har i år sendt repræsentanter afsted til Folkemødet.

- Det prioriterer vi som en del af vores uddannelse, efteruddannelse og erfaringsudveksling som byråd og direktion, siger Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S), da TV 2 Fyn møder ham på Folkemødet, før han skal deltage i en debat om at lede de såkaldt 'vilde problemer' i kommuner og regioner.