Seksetagers bygning evakueret efter brand i tagpap

Beboerne i et seks etager højt lejlighedsbyggeri på Albanigade i Odense fik torsdag eftermiddag besked på at forlade deres lejligheder.

Det gjorde de, efter arbejde med tagpap på bygningen førte til en mindre brand.

- I forbindelse med det her arbejde bruger de noget varme til at smelte tagpappet, og det har lavet noget varmeudvikling, som har fået det her pap, der løber på indersiden af metalskinnerne deroppe til at ulme, siger Morten Ebersbach, der er indsatsleder ved Fyns Politi.

- Der har været noget røg og muligvis nogle flammer, og det er vi ved at få styr på nu, sagde han torsdag eftermiddag til TV 2 Fyn.

Ingen kom til skade ved branden.



Det er firmaet Phønix Tag, der arbejder på bygningen, og det var også firmaet selv, der kontaktede brandvæsnet på grund af varmeudviklingen. Det fortæller direktør John Trier Lauridsen.

- Vi har nogle helt faste procedurer for det. De har jo pulverslukkere med når de arbejder med det, men det er tagdækkeren derude, der foretager vurderingen, og så vi ringer selv fluks, siger han.

Sjældent uheld

Ifølge John Trier Lauridsen sker det sjældent, at arbejdet med tagpap fører til lignende situationer.

- Det er i hvert fald 12-14 år siden, jeg har oplevet det sidst. Men det er jo varme, vi arbejder med. Det kan nogle gange ske, hvis varmen får fat i noget spindelvæv eller lignende, siger han.

I forbindelse med branden har Albanigade været spærret for trafik i nordgående retning. Også letbanen indstillede testkørsler på grund af beredskabets arbejdet på stedet.

- Vi har præventivt evakueret dem, der bor i ejendommen, fordi vi ikke var 100 procent sikre på, hvad der skete derinde.

Beboerne har siden fået lov at vende tilbage til deres lejligheder.

Anmeldelsen indløb klokken 15.14.