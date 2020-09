Selskabsbranchen hårdt ramt: - Nu sparker de fandme til os

- Det er uartigt at komme med sådan en besked med så kort varsel.

Sådan lyder det fra Sten Slot, der er formand for Horesta i Syddanmark.

Fredagens pressemøde bød på flere stramninger til selskabsbranchen. Stramninger der endnu engang har fået store konsekvenser.

- Det er helt vanvittigt, hvad vi har fået aflyst. Vi havde fire bryllupper de næste weekender. Tre er aflyst og den sidste er i gang med at overveje, om det kan lade sig gøre for dem, siger Morten Hansen, der er restauratør på Næsbyhoved Skov i Odense.

De nye stramninger fra regeringen betyder, at forsamlingsforbuddet på 50 personer også omfatter private arrangementer som bryllupper og konfirmationer. Desuden forlænges påbuddet om at lukke klokken 22 til den 18. oktober.

Hvis det sidste bryllup aflyser går restauranten fra at skulle have 160 gæster til at have nul gæster på næste lørdag.

Lagt ned i forvejen

Pressemødet blev afholdt fredag klokken 17, og det betød, at restauranterne i løbet af aftenen skulle nå at få styr på, hvordan de kunne overholde retningslinjerne.

Vi er en branche, der er lagt ned i forvejen. Nu sparker man fandme til os. Sten Slot, Formand for Horesta i Syddanmark.

- Det er uartigt overfor både restaratøren og gæsterne, at man skal anullere arrangementer med så kort varsel, siger Sten Slot.

Og selvom erhvervsminister Simon Kollerup (S) gav lovning på kompensation på pressemødet, skaber udmeldingen ifølge Sten Slot stor usikkerhed.

- Hvad skal de fortælle deres kreditorer? Måske kommer der en kompensation, og hvis der gør, så ved vi ikke, hvad det er, påpeger han og fortsætter:

- Vi er en branche, der er lagt ned i forvejen. Nu sparker man fandme til os.

Har betydning langt frem

Det er ikke kun de store bryllupper, der er røget hos Restaurant Næsbyhoved Skov. Selvom retningslinjerne kun gælder til den 18. oktober, mærker restauranten konsekvenserne meget længere fremme.

- Folk bliver bange og aflyser. Det er som ringe i vandet, og det rammer os to til tre måneder ud i fremtiden, siger Morten Hansen.

Restauranten har fået aflyst julefrokoster, der ellers var restaurantens højsæson. Derfor frygter restauranten også for fremtiden.

- Vi plejer at afholde en stor nytårsfest på stedet. Den har vi valgt at aflyse, for vi tør ikke satse på, at det kan lade sig gøre, siger han.

Hvis ikke det bliver bedre, kan det ende med, at restauranten er nødsaget til lave en nedlukning.