Semifinale kan ses i tørvejr: - Der bliver god plads til solen

Til gengæld lover TV 2 Vejrets Cecilie Hother, at bygerne bliver knap så hidsige som dem, vi har haft de seneste dage.

- Helhedsbilledet vil være, at det for det meste holder tørt, og som sagt med god plads til solen, fortæller Cecilie Hother.

Klassisk sommervejr

Temperaturerne onsdag vil ligge på et par af 20 grader, hvor det er varmest. Så lad regntøjet blive hjemme, men husk en lun trøje til aftenens kamp.

- Temperaturer omkring 20 grader og byger, der kommer og går, er meget klassisk dansk sommervejr, som altså også fortsætter både torsdag og fredag, siger Cecilie Hother.

Danmarks kamp mod England fløjtes i gang klokken 21. Skal kampen ses til et storskærmsarrangement, kan du se her, om der skulle være et i nærheden af dig.