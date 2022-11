Send os din video: Har du oplevet en situation, der var farlig?

Det kan være farligt at færdes i trafikken - og vil gerne se, hvordan det ser ud fra dine øjne.

For Nicklas Thobo-Carlsen har den voldsomme trafik gennem landsbyen Åsum betydet, at han har solgt sit hus.

- Færdselsloven er en by i Rusland herude, og skolebørn er set springe for livet, når store lastvogne kører gennem den lille by, skrev han, da TV 2 Fyn efterlyste de farligste veje på Fyn.

Og Maria Højbjerg må leve med et piskesmæld efter at hendes bil blev påkørt bagfra med over 80 kilometer i timen.