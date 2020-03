Sendt hjem fra efterskole: Kompensation kan være på vej til forældre

Der er tomt på gangene og i spisesalen på Ringe Efterskole.

Alle elever er sendt hjem, og det kan ende med at blive dyrt for skolen.

- Vi sparer lidt på havregryn, og vi sparer lidt på varme. Men vi har stadig en stor lønudgift, som er langt det største for os, siger Thomas Danielsen, som er forstander på Ringe Efterskole.

Alle landets efterskoler er lukkede under coronaudbruddet - indtil videre frem til 13. april. Fortsætter lukningen herefter, kan det få store konsekvenser.

For selvom eleverne ikke er på skolen fysisk, betaler forældrene nemlig fortsat for elevernes ophold, og det frygter Thomas Danielsen, at forældrene vil holde op med.

- Hvis mange melder sig ud, får vi en stor udfordring. Der skal ikke meget til, at vores overskud er væk, siger Thomas Danielsen

Derfor håber han på hjælp fra Christiansborg, så efterskolerne kan overleve krisen.

- Jeg synes, man skal gå ind og se på, hvordan vi som fællesskab kan understøtte forældrene, så de ikke skal af med fuld betaling, og uden at det går ud over os som skole.

Frygter lukninger

Formanden for Efterskolerne håber også, der snart kommer hjælp fra folketinget, så corona-krisen ikke ender med at koste elever og indtjening på skolerne, som i sidste ende risikerer at lukke.

- Vi håber, de vil gøre noget hurtigt. Folk begynder at overveje, om de skal melde deres barn ud, siger Torben Vind Rasmussen og tilføjer:

Vi håber på ’breaking news’ en af de nærmeste dage Torben Vind Rasmussen, Formand, Efterskolerne

- Den første efterskole har valgt at dreje nøglen om i corona-krisen, og det er yderst uheldigt. Jeg frygter, at flere mindre skoler må lukke, siger han.

Håber på 'breaking news'

Torben Vind Rasmussen er dog fortrøstningsfuld, efter han har været i løbende kontakt med folketingets partier om en mulig hjælpepakke til efterskolerne.

- Vi håber på ’breaking news’ en af de nærmeste dage. Vi er en del af den forhandling, der foregår lige nu, og det ser ud til, der er flertal for, at forældrene får fuld kompensation, hvis lukningen forlænges efter påske, siger formanden.

Forældrene skal dog ikke regne med at få penge tilbage for de uger, eleverne indtil nu har været hjemme fra efterskolen.

- Den første periode her er force majeure. Det er fair nok, at forældrene betaler for det, siger Torben Vind Rasmussen.

Ét af de partier, der bakker op om Efterskolernes ønske, er Venstre. Den 22. marts sagde partiets undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, til Jyllands-Posten, at de mener, forældre bør kompenseres, når nedlukningen forlænges.

- Det er en krise, hvor alle må holde for. Men kommer vi længere hen end de første 14 dage, og det tyder meget jo på, så mener vi, at forældrene skal kompenseres for udgiften, sagde Ellen Trane Nørby til Jyllands-Posten.

Værst for eleverne

For Thomas Danielsen er håbet først og fremmest, at forældrene har is i maven og ikke melder deres børn ud endnu.

- Slå koldt vand i blodet, og kryds fingre for, at vi er tilbage efter påske. Så må vi tage en snak om, hvor meget forældre, skole og det store fællesskab hver især skal indover for at få enderne til at mødes, siger Thomas Danielsen.

Efterskolernes formand håber også på en hurtig afklaring - ikke mindst for elevernes skyld

- Det værste er de elever, der føler, de har et uafsluttet forløb. De føler, de bliver fjernet fra de kammerater, de for alt i verden vil være sammen med, siger Torben Vind Rasmussen.