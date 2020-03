Sendt hjem fra studiet: Nu hjælper 20-årig ældre og syge

Alle danske uddannelsesinstitutioner lukkede fra onsdag aften ned to uger frem, og det betyder, at en masse studerende ikke kan møde ind, som de plejer.

En af dem er den 20-årige Oliver Laugesen fra Tommerup, der til daglig læser it-support på SDU. Men trods hjemsendelsen er han altså ikke bange for at blive sat i arbejde, meddelte den unge fynbo onsdag aften på Facebook.

- Nu da jeg har fri i to uger, vil jeg gerne hjælpe dem, der er svage i denne coronasituation. Jeg vil gerne tilbyde at handle for ældre, svage og syge - gratis, lyder det i opslaget, der har fået flere hundrede positive tilkendegivelser.

Indkøb og hundeluftning

Oliver Laugesen bor selv i et område med mange ældre, og det har fået ham til at tænke ekstra meget over, at det er vigtigt at beskytte dem.

- Jeg ser mange af dem hver dag, og jeg vil ikke have, at der sker dem noget. De er mere svage og har større problemer, end jeg har, siger han.

Derfor fik han ideen til at tilbyde sin hjælp til dem med dårligt immunforsvar, så de slipper for at gå ud, fortæller han. Det kan blandt andet være hundeluftning eller indkøb, som han gerne bringer til døren, hvis man bor i byen.

Vil gerne inspirere andre

Oliver Laugesen håber samtidig, at andre unge og friske vil se hans opslag som en opfordring til at gøre det samme.

- Jeg vil gerne inspirere til, at vi hjælper hinanden i denne her situation, siger han.

Den studerende kan da også fortælle, at han allerede har set flere andre unge i området, der er klar til at løbe et ærinde eller gå en tur med en hund.

Indtil videre har han dog ikke modtaget nogen henvendelser fra udsatte beboere i Tommerup - og heldigvis for det, lyder det fra den 20-årige.

- Jeg håber da ikke, at der er nogen, der har problemer, men hvis det er, så er de velkommen til at skrive til mig, siger Oliver Laugesen.