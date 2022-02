Seneste nyt om stormen Nora på Fyn: Storebæltsbroen forventes at være åben

Det betyder, at trafikken hen over Fyn vil opleve massive aflysninger, blandt andet for tog- og færgedriften, og Storebæltsbroen forventes at lukke.

Politiet advarer fynboerne om at gå udenfor, mens stormen raser. Derudover bør man stormsikre skraldespande, havemøbler, trampoliner, stilladser, presenninger og andre genstande.

Herunder kan du følge TV 2 Fyns liveblog fra stormen Nora.