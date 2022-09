Sensommerlig søndag på Fyn med 20 graders varme

Fynboerne kan forvente en ganske pæn afslutning på weekenden med sensommerligt vejr.

Det bliver en lun søndag på Fyn med temperaturer på omkring 20 til 21 graders varme.



Selvom søndagen vil byde på en del skyer en stor del af dagen, så er de så "tynde", at solen sagtens vil kunne fornemmes alligevel, lyder det fra TV 2 Vejrets Ellen Nybo.

- Det er selvfølgelig skyggetemperaturer, så hvis man ligger et sted udenfor, hvor der er læ fra den friske til jævne vind, så vil det være sommerligt nærmere sensommerligt hen på eftermiddagen, siger Ellen Nybo.

Allerede fra morgenstunden har fynboerne kunne få et glimt af en flot solopgang med nærmest rødlige nuancer på himlen. Det skyldes, at der ligger nogle højtliggende slørskyer flere steder, uddyber hun.

Få nuancer i vejret

Der er dog ikke mange nuancer i vejret den kommende uge. Vejret begynder først at vende fra onsdag, lyder meldingen.

Ifølge Ellen Nybo skyldes dette et højtryk som ligger nordvest for Fyn. Men så er der også regnvejr i vente for fynboerne.

- Der er altså brug for regn derude, og den begynder også at presse på, når vi kommer frem mod torsdag og den næste weekend, siger hun.

Søndag giver ligeledes god anledning til at vaske tøj i store mængder. Det solrige søndagsvejr i selskab med vind gør nemlig elpriserne lave igen på Fyn.