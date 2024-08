En seriesvindler, der i januar blev dømt for at have svindlet over 100 personer, heriblandt flere fynboer, er har onsdag fået sin straf i Københavns Byret.

Hayat Faizi, som kvinden hedder, er blevet idømt to år og seks måneders fængsel for bitcoin-bedrageri og mandatsvig. Hun er kendt skyldig i bedrageri for 891.000 kroner.

Det skriver Ritzau.

Hun har anket dommen.