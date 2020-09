Serum Institut kan ikke følge med: - Overvej nøje, om der er behov for test

Ventetiderne på en coronatest for fynboer uden symptomer er lige nu stigende. Det skyldes, at Statens Serum Institut (SSI), der analyserer coronatests i det såkaldte samfundsspor, er presset på kapaciteten og ikke kan nå at analysere de mange tests.

I alt kan SSI foretage 30.000 analyser om dagen. Hidtil har Region Syddanmark kunnet få analyseret 5.500 tests om dagen, men det tal er nu blevet skåret ned til 4.200.

Det skyldes, at sundhedsmyndighederne har besluttet at flytte en stor del af de syddanske testanalyser til hovedstadsområdet, hvor der i øjeblikket er flest smittede.

Det får betydning for de ellers raske fynboer, der gerne vil testes for coronavirus.

- Det betyder, at med det store pres og den store efterspørgsel efter at blive testet, vil der blive længere ventetid for en test i samfundssporet, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, til TV 2 Fyn.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ SUNDHEDS- OG SAMFUNDSSPORET? Sundhedssporet er organiseret under regionen, og podningerne foretages i regi af de tre akuthospitaler.

Samfundssporet er organiseret under Statens Serum Institut (SSI), og tests foretages i regi af Testcenter Danmark. Kilde: Sundhed.dk

Koncerndirektøren fortæller, at ventetiden i den seneste uge generelt er steget i hele regionen, og at det er svært at lave en eksakt opgørelse over ventetiderne.

- Men der er flere steder tre til fire dages ventetid - nogle steder mere. Men nære kontakter testes altid dagen efter. Den lange ventetid er for dem, der er raske, men gerne vil testes, forklarer Kurt Espersen.

Overvej om test er nødvendig

De ’nære kontakter’, som koncerndirektøren nævner, er de personer, der har været tæt på en smittet. For dem vil ventetiden fortsat være kort, ligesom den stadig er det for de personer, der testes i sundhedssporet, der blandt andet tester personalet fra sundhedsvæsenet og har ansvaret i forbindelse med konkret mistanke om smittespredning på institutioner i sundhedssektoren, ældresektoren og på området for socialt udsatte.

Er man derimod rask, skal man fortsat gå på coronaprover.dk og finde en tid – og så væbne sig med tålmodighed og være beredt på fleksibilitet.

- Det kan godt være, den hurtigste tid ikke er i nærområdet, men at man skal køre lidt for det. Men man skal tænke sig om, hvis man ikke har symptomer og ikke er nær kontakt, om der virkelig er behov for at blive testet. For det er vigtigt at sikre kapacitet til at teste dem, som er nære kontakter.

- Man skal selvfølgelig lade sig teste, hvis man har været sammen med smittede eller har mistanke om at kunne være smittet. Men jeg vil gerne opfordre til, at man i den nuværende situation med begrænset analysekapacitet overvejer nøje, om man skal lade sig teste, hvis man ikke har symptomer og ikke har været sammen med en smittet eller ikke har mistanke om selv at være smittet, siger Kurt Espersen.

SSI laver lige nu 30.000 daglige tests i samfundssporet, men vil gerne øge det tal til 50.000 om dagen. Det har de dog visse udfordringer med, og Kurt Espersen ved derfor ikke, hvornår den syddanske testkapacitet igen kan forøges.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) satte allerede i august som mål, at der skal testes 50.000 om dagen, når vi rammer efterårsferien i uge 42.