Kåre Mølbak advarer: - Den største synder er private fester

Faglig direktør i Statens Seruminstitut, Kåre Mølbak, siger, at private fester er årsag til smittespredningen. Udmeldingen kommer dagen efter, TV 2 Fyn kunne afsløre, at Odenses borgmester deltog i et stort bryllup.