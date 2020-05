Serviceloftet skal hæves før Fyn kan bruge millionerne

Udgangspunktet her er at man er enige om, at serviceloftet skal op Thomas Funding, politisk redaktør, avisen Danmark

Det tyder på, at fynboerne vil komme til at nyde godt af alle de 423 millioner kroner, som den netop vedtagne udligningsreform sender til de ti fynske kommuner.

Det mener Thomas Funding, politisk redaktør på avisen Danmark.

Han siger i et interview med TV 2/Fyn, at det såkaldte serviceloft utvivlsomt vil blive hævet, så der vil være udsigt til mere service i de fynske kommuner.

Fakta om serviceloftet Serviceloftet bliver hvert år aftalt mellem den siddende regering og kommunerne, når der forhandles kommuneøkonomi for det kommende år. Serviceloftet handler om borgernær service som for eksempel skoler, pleje af ældre og andre velfærdsrelaterede udgifter. I 2020 er serviceloftet på 261,8 milliarder kroner. Sidste år brugte kommunerne i alt 99,97 procent af de penge, de måtte. Se mere

Netop serviceloftet - som er det beløb, kommunerne samlet må bruge på service - stod urørt hen i udligningsreformen, men ved præsentationen af reformen onsdag sagde finansminister Nicolai Wammen (S), at serviceloftet - også kaldet servicerammen - skal forhandles med kommunerne om kort tid.

- Det vigtige for regeringen i forhandlingerne er at sikre, at pengene følger med, når der kommer flere ældre og flere børn. Det begyndte vi på sidste år, og det vil vi fortsætte i år, sagda Nicolai Wammen.

- Præcist hvor meget, det skal løftes, er det, vi skal forhandle med kommunerne om inden for ganske kort tid, sagde ministeren og tilføjede, at forhandlingerne begynder "om et lille øjeblik".

Serviceloftet er lig med et fastlagt maksimum-beløb, og det betyder, at medmindre beløbet hæves vil de 423 millioner kroner de fynske kommuner får via udligningsreformen ikke kunne anvendes på service til borgerne.

- Jeg har ikke fantasi til, at man ikke hæver serviceloftet. Det bliver for barokt, hvis man har en regering der den ene dag siger "nu får kommunerne flere penge til at hæve servideniveauet", hvis den et halvt år efter ikke vil give dem lov til at bruge pengene, siger Thomas Funding og tilføjer:

- Jeg er helt overbevist om, at loftet vil blive hævet. Spørgsmålet er snarere, hvor meget man får lov til at hæve det.

Coronaen bliver en faktor

Han vurderer at slaget om, hvor højt loftet kan hæves, kommer til at stå om netop de mange udlignings-millioner.

- Historisk set har der altid været en diskussion om hvor højt serviceloftet skal være, så det tror jeg også at de kommer til at diskutere denne her gang.

- Også fordi vi har corona ind i det hele. En ting er udligning og hvor mange penge man skal have lov til at bruge, men kommunerne har også fået besked på, at de bare skal bruge løs i denne coronatid; "alle de ekstra initiativer der er behov for, dem får I tilgivelse for senere hen", og så hæver vi servicerammen.

- Kombinationen af de to ting, corona og udligning, kommer der en større diskussion om: Hvad er regnestykket så egentlig der? Hvor meget berettiger det kommunerne til, at hæve servicerammen, siger Thomas Funding.

Nemmere end det plejer

Selvom banen således er kridtet op til sværdslag, så forventer Thomas Funding, at forhandlingerne bliver nemmere end de plejer at være:

- Fordi regeringen allerede nu har lovet, at den hæver servicerammen. Og også mere eller mindre har stillet det i udsigt i forhold til udligning.

- Så kan det godt være der bliver en diskussion om, hvad er bundlinjen, men udgangspunktet her er at man er enige om, at serviceloftet skal op.

- Spørgsmålet er så hvor højt op. Og det er til forskel fra tidligere år, hvor der har været en diskussion om det overhovedet skulle op. Så man starter ligesom med at være enige om ihvertfald retningen. Spørgsmålet er så, hvor langt man når i forhold til hvor højt loftet skal hæves, siger Thomas Funding.

