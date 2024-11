Fjernvarme Fyn har indført sorgorlov til virksomhedens ansatte, hvis de mister en i den nærmeste familie.

- I virkeligheden synes jeg alle virksomheder burde have en sorgpolitik, men sandheden er også den, at det kom jeg først i tanke om, da jeg selv havde prøvet at miste min ægtefælle, fortæller Louise Høst, der er administrerende direktør hos Fjernvarme Fyn.

SF's beskæftigelsesordfører Karsten Hønge roser tiltaget. Han mener nemlig, at vi skal indrette vores arbejdsmarked mere fleksibelt.