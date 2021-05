SF kræver ligestilling i barsel: - Det synes jeg er en skidehamrende god idé

Når det igen bliver vinter kan Andreas Jensen se frem til bleskift, gylp og barnevognsture. Han har nemlig valgt, at han tager over for konen, og tager hele tre måneders barsel - også kendt som forældreorlov.

Det er en barselsperiode, som de færreste fynske fædre kan nikke genkendende til.

Som gennemsnit tager fynske fædre nemlig blot 29,3 dages barsel.

- Jeg er helt sikker på, at grunden til, at den gennemsnitlige mand tager mindre barsel, har med økonomi at gøre, siger Andreas Jensen, der til daglig er næstformand for 3F Østfyn.