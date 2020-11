SF med opråb til regeringen: - De skylder landdistrikterne at løse låneproblemer

For fynboer, der går med en drøm om at starte sin egen virksomhed, kan opgaven vise sig at være noget mere besværlig end først antaget.

I hvert fald hvis man drømmer om at drive sin virksomhed fra et landdistrikt. Og det har fået Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), til at hoppe til tasterne.

- Vi har samlet seks eksempler her fra Langeland, hvor der har været problemer med at optåge lån, så Regeringen kan gennemgå sagerne og finde ud af, hvad der er op og ned, siger Tonni Hansen til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Nu har vi et bevis på, at det her finder sted, og vi er ved at få afdækket, at der virkelig foregår en negativ forskelsbehandling, siger han.

Låneproblemer bremser vækst og udvikling

Det er selvfølgelig okay, at regeringen ikke mener, at vores løsning er den bedste, men så kræver det altså, at de selv kommer på banen med en løsning Karina Lorentzen, formand, Folketingets udvalg for øer og landdistrikter, SF

Lånebesværlighederne rammer ikke kun privatpersoner, men også i høj grad virksomheder. Og det er problematisk, hvis man spørger Karina Lorentzen (SF), der er formand for folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer.

- Det er enormt svært for virksomheder at udvikle sig og vækste, når mulighederne for at optage lån er så besværlige. Det er jo den sikre vej til at dræbe vækst og udvikling, siger Karina Lorentzen til TV 2 Fyn og tilføjer:

- Det er jo grundlæggende uretfærdigt, at personer, som ønsker at bosætte sig og drive erhverv i landdistrikter, ikke har samme muligheder som personer, der bosætter sig og driver erhverv i de større byer, fastslår hun.

Foreslår statsligt eller særligt realkreditinstitut

Da TV 2 Fyn første gang fremlagde låneproblemerne, meldte erhvervsminister Simon Kollerup (S) ud, at han for at løse problemet først måtte have det afdækket.

Derfor opfordrede han alle borgere, der har oplevet problemer, til at skrive ind til ministeriet. I den forbindelse oprettede han en særskilt postkasse, hvor borgerne kunne rette henvendelse. Den opfordring kommer bare for sent ifølge Karina Lorentzen.

- Jeg tror reelt på, at erhvervsministeren ønsker at finde en løsning, men nu befinder vi os halvandet år efter valget, og så mener jeg bare, at det er alt for sent at begynde at indsamle informationer nu, siger hun.

Faktisk har SF præsenteret flere løsningsforslag, og det nyeste forslag fremlagde Karina Lorentzen før sommerferien.

- I begyndelsen forslog SF, at man kunne oprette et statsligt realkreditinstitut, og da det forslag mødte modstand, foreslog vi i stedet, at man oprettede et særligt realkreditinstitut. Vi har altså justeret vores forslag flere gange, siger hun.

Skylder borgerne en løsning

Karina Lorentzen fremhæver i den forbindelse, at det jo ikke er umuligt at optage lån i landdistrikterne, men det er betydeligt mere besværligt.

- Der er et tydeligt retfærdighedsproblem her, som kræver en løsning. Og vi skylder også vores borgere i landet at finde en løsning, siger Karina Lorentzen.

Og derfor undrer det også Karina Lorentzen, at regeringen ikke har modtaget SF's løsningforslag bedre.

- Det er selvfølgelig okay, at regeringen ikke mener, at vores løsning er den bedste, men så kræver det altså, at de selv kommer på banen med en løsning, slår hun fast.