SF’er fik kanonvalg og slog fynske toppolitikere på stribe - men kom alligevel ikke ind

Lise Müller (SF) har fået 4.612 personlige stemmer og er dermed en af topscorerne blandt folketingskandidater på Fyn.

Alligevel er SF’eren ikke kommet i Folketinget.

Årsagen er, at SF må nøjes med ét mandat på Fyn, og det gik til Karsten Hønge.

- Jeg er vildt glad for og stolt over mit valg. Jeg har ramt nogle folk, som har kunnet se et eller andet i mig, men jeg er selvfølgelig ked af, at det ikke var nok til to mandater. Det er sådan, det er, siger Lise Müller.

Slog Mercado og Velasquez stort

På antallet af personlige stemmer har hun blandt andre slået Rosa Eriksen (MD), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Katrine Daugaard (LA), Mai Mercado (K), Victoria Velasquez (EL) og Mikkel Bjørn (NB), der alle har fået færre stemmer end SF’eren.

I meningsmålingerne har SF svinget mellem et og to mandater på Fyn, så hun håbede til det sidste, at hun blev valgt ind.

- Jeg troede ikke rigtig på det, men det betyder ikke, at jeg ikke bliver ked af det, når det kun bliver til et mandat, fortæller Lise Müller.

I forhold til folketingsvalget i 2019 har SF’eren mere end fordoblet sit personlige stemmetal. I 2019 fik hun 2.014 personlige stemmer.

- Jeg har ført valgkampen, så godt som jeg kunne, og den er jeg glad for, fastslår hun.

Hvordan har du det med, at Karsten Hønge, der har fået 600 stemmer mere, er valgt ind?

- Jeg ved godt, det lyder som et politikersvar, men jeg er opstillet på Fyn for at tage andetmandatet. Det ville være et tab for SF, hvis han ikke var blevet valgt. Det har jeg ingen bitterhed over, siger Lise Müller.

Fem gange flere stemmer end Nye Borgerlige

Selv om Karsten Hønge snuppede SF’s mandat på Fyn for næsen af Lise Müller, har hun besejret flere konkurrenter med langt større margin.

Lise Müller har eksempelvis fået fem gange så mange stemmer som Mikkel Bjørn (NB), der fik plads i Folketinget med 888 personlige stemmer.

Er det bittert?

- Nej. Det er spillets regler.

Helt ude af det politiske spil er Lise Müller dog langt fra. Som næstformand i SF deltager hun i de nuværende forhandlinger om landets kommende regering.

Hun vil ikke udelukke, at hun stiller op igen ved næste folketingsvalg.

- Jeg har ikke mistet lysten til det - måske nærmere tværtimod. Men lad os nu se, siger Lise Müller.

Bjørn Brandenborg (S) fik flest personlige stemmer på Fyn og slog dermed ministrene Dan Jørgensen (S) og Trine Bramsen (S).