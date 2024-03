Sidder du og venter på, at du kan komme ind og se din årsopgørelse? Så må du væbne dig med tålmodighed.

Søndag morgen kl. 10 er der over 300.000 brugere i kø til at logge på skat.dk og mere end én times ventetid.

Siden fredag aften har borgere logget ind for at tjekke deres årsopgørelser over en million gange. Det skriver Skattestyrelsen på det sociale medie X søndag morgen klokken 09.00.

Borgerne valfarter ind på Skattestyrelsen hjemmeside, da de i disse dage kan få et indblik i deres skatteregnskab for sidste år.

Årsopgørelsen viser, hvor mange penge man skal have tilbage i skat eller betale, hvis man har betalt for lidt i skat.

Det var egentlig først planen at åbne for adgangen fra mandag, men som så mange gange før fik nysgerrige sjæle allerede muligheden fredag aften.

Frem til klokken 07.00 søndag blev der logget ind helt præcist 1.066.967 gange, og mere end 271.121 gange er der blevet ændret i en opgørelse.

Tallet viser antal klik og ikke antal unikke brugere på hjemmesiden.