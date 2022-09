Siddesår tvinger Søren Kragh Andersen til VM-afbud

Søren Kragh Andersen kommer alligevel ikke til at køre VM i landevejscykling senere i september.

Den stærke cykelrytter, der til daglig kører for DSM, har pådraget sig et siddesår, og derfor kommer han ikke med til Australien.

Det oplyser landstræner Anders Lund i en pressemeddelelse fra Danmarks Cykle Union, hvor det fremgår, at Uno-X-rytteren Anthon Charmig overtager Søren Kragh Andersens plads.

- Søren Kragh Andersen har været nødt til at trække sig fra VM med et slemt siddesår, siger landstræner Anders Lund.

- Det er selvfølgelig en betragtelig streg i regningen, men jeg synes, at vi med Anthon Charmig som ny ottendemand i truppen stadig stiller med et rigtig stærkt hold, siger han.

Søren Kragh Andersen skulle også have kørt enkeltstart, ligesom han skulle have deltaget i disciplinen mixed relay, som er en stafet for blandede hold.

I stedet for rytteren fra Strib skal Magnus Cort (EF) nu køre enkeltstart, mens Mikkel Honoré (Quick-Step) skal køre mixed relay.