Sidste dag med byger - nu kommer sommervejret

- Træt af regnvejr er I sikkert mange, der er. Men bare rolig, det er snart overstået. Fredag er den sidste dag med risiko for regnbyger, så ser det tørt og solrigt ud i en lang periode, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Først på dagen vil temperaturerne ligge på ni til ti grader, men senere på dagen kan de snige sig op på 15 grader.

Risiko for torden

Paraply og regntøj skal dog ikke pakkes helt væk endnu. Også over middag vil der være risiko for byger enkelte steder.

- Der begynder i eftermiddagstimerne at være risiko for et par lokale regn- og måske også tordenbyger, siger Andreas Nyholm.