Sidste dag med frit lejde: Peberspray kan snart koste bøde på 3.000 kroner

Onsdag er det sidste chance for at indlevere sin peberspray til politiet, inden bødeblokken bliver hevet frem.

Hvis man ikke afleverer i tide og bliver truffet med en peberspray, kan det koste en bøde på op til 3.000 kroner Peter Risager Haslund, Linjechef, Fyns Politi

Den 1. februar blev det nemlig gjort ulovligt at bevæbne sig med pebespray. Samtidig blev der indført to måneders frit lejde, hvor borgere kunne indlevere deres peberspray, skulle man være i besiddelse af sådan en.

Og det frie lejde udløber altså onsdag.

En del har allerede valgt at gøre brug af tilbuddet, fortæller Peter Risager Haslund, der er linjechef ved Fyns Politi.

- Vi vidste jo ikke, hvor mange folk der egentlig er i besiddelse af en peberspray, men hos os har vi indtil i dag fået indleveret 69 peberspray, siger han.

Håber, at borgerne har lyttet

Fordi man ikke har en overblik over, hvor mange der har været ude i hjemmene på Fyn, kan han heller ikke kommentere på, om 69 er et tilfredsstillende antal.

- Vi håber bare på, at borgerne har fulgt de vejledninger, der er kommet, og 69 pebersprays er trods alt bedre end ingenting. Det er 69, som er taget væk, siger han.

Det nåede at været lovligt at have en peberspray liggende i hjemme til selvforsvar i godt to år, efter det blev gjort lovligt 1. januar 2019.

Antal indleverede peberspray Ritzau har foretaget en rundringning til landets politikredse for en opgørelse af, hvor mange pebersprays der er blevet indleveret. Ifølge deres oplysninger er der blevet indleveret følgende i nedenstående politikredse. Midt- og Vestjyllands Politi: mere end 210 indleverede peberspray.

Københavns Politi: 90 indleverede peberspray.

Nordjyllands Politi: 169 indleverede peberspray.

Fyns Politi: 69 indleverede peberspray.

Nordsjællands Politi: 62 indleverede peberspray. De resterende politikredse har endnu ikke oplyst, hvor mange pebersprays, der er blevet indleveret. Kilde: Ritzau. Se mere

Visse udsatte personer må dog stadig med en særlig tilladelse fra politiet være i besiddelse af en peberspray. Det kan for eksempel være mennesker, der er involveret i æresrelaterede konflikter, og som er i risiko for at blive overfaldet.

Bøde på 3.0000 kroner

Ordningen blev rullet tilbage på baggrund af en rapport, der blandt andet viste, at der ikke var én eneste sag registreret i forbindelse med brug af peberspray til selvforsvar i hjemmet. Til gengæld steg mængden af sager om ulovlig besiddelse og ulovligt importeret peberspray.

Har man stadig ikke nået at aflevere sin peberspray, kan det stadig nås i dag.

- Skulle der være nogen, der af forskellige grunde måske ikke når det, så ring til os, og så kan vi tage en snak om det efterfølgende, men ellers hvis man ikke afleverer i tide og bliver truffet med en peberspray, kan det koste en bøde på op til 3.000 kroner, siger Peter Risager Haslund.

Aflevering af peberspray til politiet kan ske anonymt, medmindre man ønsker en kvittering for afleveringen.