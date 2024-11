Sidste dag med overvejende tørvejr

Fredag vil holde nogenlunde tørt, og det er sidste dag, hvor nedbør ikke vil dominere vejret.

Det vurderer TV 2 Vejrets meteorolog Jacob Mouritzen

- Det er nok sidste mulighed for at få sådan helt overvejende tørt vejr. Over de kommende dage vil der gradvist komme mere og mere, siger Jacob Mouritzen.

Selvom det holder tørt venter dog en gråvejrsdag. Til gengæld vil det også være mildt med temperaturer omkring 10-12 grader. Især mod vest har man i løbet af dagen ikke ret meget vind, mens der kan komme et par vindpust ud på eftermiddagen på resten af Fyn.