Sidste dag med tørvejr: Endnu en varm sommerdag på Fyn 

Torsdag kan fynboerne se frem til endnu en varm dag med masser af solskin.

Allerede fra morgenstunden ligger temperaturen på Fyn omkring 17-18 grader, og ud på eftermiddagen kan det bliver op til 25 graders varme. Vinden bliver svag til jævn omkring øst.

Det betyder, at der er udsigt til den fjerde sommerdag i træk og den sjette i år.

Ifølge DMI’s definition er en meteorologisk sommerdag, når temperaturen når 25 grader.

Weekend med regnvejr i vente

Torsdag aften er der også gode muligheder for solskin, men ud på natten bliver det efterhånden mere skyet og med stedvise regnbyger. Temperaturen falder til omkring 15 grader.

Nattens vejr er lidt af et forvarsel for vejret de kommende dage. For det bliver ikke til fem sommerdage på stribe i denne omgang.

Torsdag bliver således den sidste dag med de høje temperaturer, inden der venter en weekend med skyer og regnbyger, hvor makstemperaturen kommer til at ligge omkring 19-20 grader.