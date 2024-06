Sidste hammerslag i dag: Her sælger fynsk minkavler sit sidste skind nogensinde

Han venter stadig på erstatning fra staten efter nedlukningen af minkerhvervet under coronapandemien. Imens har han taget de første skridt ind i robotbranchen.

- Det kommer til at blive et helt andet liv, fordi jeg netop vælger ikke at have noget med landbrug og animalsk produktion at gøre. For at man ikke skulle gå og blive sur og bitter, har det også været en del af processen at fokusere på de ting, som det så vil give frihed til ved ikke at have dyrene mere, siger Martin From.

I Nordjylland har en gruppe avlere tænkt sig at fortsætte med avl i, men ingen tidligere avlere på Fyn har meldt sig på banen til samme.

Da det stod klart, at landets minkdyr skulle slås ned, var der i Danmark godt 1.100 danske minkavlere. Dengang var der 42 minkfarme på Fyn fordelt på tyve avlere.