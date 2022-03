Sidste solskinsdag inden frostgrader og tøsne

Det fine forårsvejr, som Fyn efterhånden er blevet så forvænt til, fortsætter mandag. Dog gælder det om at nyde vejret, som afløses af både frostgrader og tøsne senere på ugen.

Mandag morgen er der risiko for lave skyer og tåge. Til gengæld er der gode chancer for, at Solen bryder igennem ud på eftermiddagen.