Sif fik nyt hjerte - gav status på landsdækkende tv

I lørdagens indsamlingsshow "Hjertegalla" på TV 2 var den nu 14-årige Sif Blirup Andersen gæst i løbet af showet, hvor hun gav en status på, hvordan det går hende.

TV 2 Fyn lavede tidligere i år et interview med hende, da hun havde fået et nyt hjerte.

- Jeg har det godt i dag, sagde hun under showet.

Efter hun fik et nyt hjerte, krævede det massiv genoptræning, hvor hun blandt andet skulle lære at gå.

- Det var ekstremt hårdt. Bare at sidde var hårdt. Det kunne tage mig ti minutter at komme op at sidde. Det var umuligt for mig at gå, fortalte hun.

