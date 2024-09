Siff frygtede folk ville blive bange for hende, da hun sendte modig besked

Et lokalsamfund der ikke dømmer

For at Siff Møller Gammelhøj overhovedet kan nyde dagene og sine gåture i solen, er det en nødvendighed for hende at have ansigtet tildækket.

- Da jeg fik konstateret sygdommen i sin tid, fik jeg som følge af den blodpropper i og omkring lungerne, så det kan være livstruende for mig at blive eksponeret for solen. Så det er ikke for sjovt, at jeg tager maske på. Det er fordi jeg er glad for livet, og fordi jeg vil gerne leve, forklarer Siff Møller Gammelhøj.

Hendes Facebook-opslag er kun blevet mødt af positiv respons fra de andre lokale borgere.

- Jeg synes, at det er sejt, at Siff har lavet opslaget. Jeg ved af erfaring, at min søn på 9 år gerne vil vide, hvorfor hun har maske på. Opslaget gør, at vi som forældre kan sige "Kom, lad os spørge hende hvorfor", siger Annette Augusta Bork, der er en af dem, der har kommenteret hendes opslag.

- Når man har en sygdom som hendes der gør, at man er nødt til at skille sig ud, kræver det lidt at stå frem og sige “her er jeg” til en offentlig gruppe. Især fordi tonen er hård på de sociale medier, og der er noget sårbart i at fortælle om sig selv på den måde. Hun er modig, siger Anna Knudsen, som også er en del af Facebook-gruppen.

For Siff Møller Gammelhøj betyder det meget, at hendes opslaget er blevet mødt med så god respons.

- Det er så dejligt. Nogle har skrevet, at når de er ude at gå med deres hund, vil de gerne hilse. Andre har skrevet, at de gerne vil tage en kop kaffe, så der har også været et par stykker forbi, siger Siff Møller Gammelhøj.

Der er desuden en fra lokalsamfundet, der er ved at skræddersy en ny maske til Siff Gammelhøj Møller, så hun kan få nyt look.