Sigrid kæmper for bedre cykelforhold på Fyn: - Der er plads til mange forbedringer

Ifølge Sigrid Hasling, så cykler folk mindre, fordi der er kommet mange flere biler på vejene, som gør dem utrygge. Derfor skal der nye initiativer til, hvis kommunerne vil have folk op på jernhesten igen.

- De fleste folk i Danmark tænker, at vi allesammen cykler, fordi det er en tradition, og at vi altid har gjort det. Men sådan er det ikke helt. Der er kommet flere biler, og det afholder flere fra at cykle, forklarer Sigrid Hasling.

Fyn er stadig en cykelø

På VisitFyn.dk promoverer man Fyn som en vaskeægte cykelø med konceptet "Bike Island Fyn". Ambitionen er, at Fyn og øerne skal blive Nordeuropas mest attraktive destination for cyklister.

Laura Raidla, der er udviklingschef hos DestinationFyn, som driver VisitFyn.dk, anerkender, at der er strækninger på Fyn, der er mindre hensigtsmæssige for cykelturisterne. Dog mener hun stadig, at det giver mening at promovere Fyn som en cykelø.

- Når man kommer som cykelturist til en ø som Fyn, hvor der ikke er mange store byer, så er man opmærksom på, at der ikke er særskilt cykelsti alle steder. Det er det samme, når du cykler nede i alperne. Så cykler du også tæt op ad trafikken på en anden måde, forklarer Laura Raidla.